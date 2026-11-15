Сборная России вернулась в Москву с юношеских Олимпийских игр

Сборная России вернулась в Москву после выступления на четвертых юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Самолет со спортсменами приземлился во Внуково ночью 15 ноября.

Российские спортсмены заняли третье место в общем медальном зачете и завоевали 14 наград: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Впервые с 2020 года команда выступала под флагом России, а в честь побед звучал гимн страны.

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