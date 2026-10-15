Авторов восьмого сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!" наградили в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе прошла церемония награждения авторов восьмого сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!". В новую книгу серии вошли 140 рассказов об участниках специальной военной операции.

В сборнике можно прочитать о взводе операторов беспилотников "Небесные Дьяволы", а также о росгвардейце из Москвы, который вместе с сослуживцами спас более 80 мирных жителей.

Самым юным авторам всего четыре года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

