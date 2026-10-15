СМИ сообщили о росте числа заболеваний легких среди вейперов

На 30% выросло число заболеваний легких среди любителей электронных сигарет, сообщают СМИ. Речь идет преимущественно о молодых людях.

Повреждение легких нарушает газообмен и снижает поступление кислорода в ткани, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Среди других жалоб молодых вейперов – одышка, кашель и боль в груди. Около 65% любителей электронных сигарет отмечают у себя респираторные симптомы.

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