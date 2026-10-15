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15 октября, 14:45

Транспорт

Крупнейший картинг-центр открыли на площадке "Технополиса "Москва"

Крупнейший картинг-центр открыли на площадке "Технополиса "Москва"

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Крупнейший картинг-центр открыли на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва". Комплекс объединил производство и испытания российских картов, спортивные трассы и школу картинга. На территории площадью 3,5 гектара оборудовали крытую и открытую трассы общей протяженностью более 1,2 километра.

Здесь будут выпускать карты с двигателями внутреннего сгорания и на электротяге. Для управления электрическими моделями разработали программное обеспечение, которое позволяет дистанционно менять мощность и останавливать машины, а также получать данные о времени заездов и состоянии техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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