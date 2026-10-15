Курьеров в Москве обязали проходить тест на знание ПДД через специальную систему

В Москве с 15 октября ввели обязательное ежегодное тестирование курьеров на знание ПДД. Проверку будут проводить через систему КИС "АРТ". Тех, кто не сдаст тест, не допустят к работе.

Необходимость таких мер связана в том числе с ростом числа аварий. За восемь месяцев количество ДТП с участием велокурьеров увеличилось на 125%. В 69% случаев виновниками становились курьеры.

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