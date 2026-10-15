15 октября, 13:15Транспорт
Курьеров в Москве обязали проходить тест на знание ПДД через специальную систему
В Москве с 15 октября ввели обязательное ежегодное тестирование курьеров на знание ПДД. Проверку будут проводить через систему КИС "АРТ". Тех, кто не сдаст тест, не допустят к работе.
Необходимость таких мер связана в том числе с ростом числа аварий. За восемь месяцев количество ДТП с участием велокурьеров увеличилось на 125%. В 69% случаев виновниками становились курьеры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.