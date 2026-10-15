Более 112 тысяч велокурьеров в Москве прошли тестирование на знание ПДД

Более 112 тысяч велокурьеров в Москве прошли видеокурс с тестированием на знание правил дорожного движения. С 15 октября курьеры обязаны сдавать экзамен в системе КИС "АРТ". Без успешного прохождения теста работать не получится, а сертификат будет действовать один год.

Требование о регистрации в системе и проверке данных курьеров действует в столице с 2024 года. По словам представителей сервисов доставки, большинство компаний уже проводят собственное обучение и тестирование сотрудников, поэтому нововведение не должно повлиять на сроки и стоимость доставки.

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