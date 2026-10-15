Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 17 октября

Маршруты наземного транспорта изменятся в нескольких районах Москвы с 17 октября. Изменения направлены на повышение частоты движения и удобства поездок.

Маршрут М31 продлят от станции "Москва-Сити" до причала Карамышевский. Автобусы социального маршрута С344 вновь будут ходить в обе стороны через станцию метро "Москва-Сити" по Пресненской и Краснопресненской набережным.

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