Приставы арестовали особняк Джигана из-за долга по алиментам

Судебные приставы наложили арест на особняк рэпера Джигана из-за задолженности по алиментам перед экс-супругой Оксаной Самойловой в размере 1,7 миллиона рублей. Дом расположен в закрытом поселке под Красногорском.

Его стоимость оценивается в 350 миллионов рублей На территории особняка есть вертолетная площадка, летний театр и английский клуб. Ранее в этом доме произошел инцидент с обстрелом персонала.

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