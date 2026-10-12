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12 октября, 19:30

Шоу-бизнес

Виталий Гогунский выиграл суд по делу об алиментах

Виталий Гогунский выиграл суд по делу об алиментах

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Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", выиграл суд с бывшей женой Ириной Маирко. Она требовала увеличить размер алиментов на 16-летнюю дочь до 400 тысяч рублей в месяц. В эту сумму она включила расходы на личного водителя и услуги репетиторов.

Адвокаты заявляли, что годовой доход артиста составляет 30 миллионов рублей. Однако подтвердить эти данные не удалось. Запросы суда показали, что официальные доходы Гогунского не превышают заявленных им сумм. При этом основным распорядителем финансов актера является его мать.

Ирина Маирко заявила, что намерена обжаловать решение суда. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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