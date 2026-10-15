Новый плацкартный вагон с увеличенными спальными местами планируют построить в России

В России планируют построить плацкартный вагон с увеличенными спальными местами. За основу возьмут купейный вагон, который с прошлого года курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

Длина полок в новом вагоне составляет 2 метра, проход по салону стал шире на 9 сантиметров, а спальные места увеличились на 15 сантиметров. Вместимость вагона выросла до 40 мест вместо стандартных 36.

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