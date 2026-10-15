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15 октября, 07:15

Транспорт

Курьеры не смогут выйти на смену без тестирования на знание ПДД в Москве

Курьеры не смогут выйти на смену без тестирования на знание ПДД в Москве

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С 15 октября курьеры не смогут выйти на смену в Москве без успешного прохождения обязательного тестирования. Проверка включает вопросы на знание правил дорожного движения и стандартов работы службы доставки.

Количество попыток для сдачи теста не ограничено. После трех неудачных попыток система направит курьера на повторное изучение теории. Мера коснется около 135 тысяч курьеров, которые сейчас работают в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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