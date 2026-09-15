Более 230 волонтеров Москвы помогают гостям фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Более 230 волонтеров столицы помогают гостям Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. В городе работает интерактивный павильон "Москва – город будущего".

Посетители могут узнать о профессиональных программах для молодых людей, увидеть главные достопримечательности города в VR-театре "Полет над Москвой", познакомиться с цифровыми сервисами и побывать на виртуальной прогулке по ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.