Новостройки в некоторых районах Москвы подорожали более чем в 2 раза

Новостройки в некоторых районах Москвы за последние годы подорожали более чем в 2 раза. Как посчитали аналитики, рейтинг возглавили Печатники, где этим летом была зафиксирована цена 614 тысяч рублей за квадратный метр. Это почти в 2,5 раза больше стоимости пятилетней давности.

Второе место занимает район Очаково-Матвеевское. Стоимость жилья там еще выше – 690 тысяч за квадратный метр, хотя эта цифра растет чуть менее стремительно. Замыкает тройку Можайский район столицы с подорожанием квадратных метров до 594 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.