"Плаксу" покажут в Московском театре мюзикла 15 сентября

В Московском театре мюзикла 15 сентября покажут спектакль "Плакса". Продюсером постановки выступил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Кроме того, Московский музей современного искусства приглашает горожан на бесплатную выставку в рамках "Московской музейной недели." Для посещения потребуется предварительная регистрация.

В Московском академическом театре сатиры можно увидеть спектакль "Бешеные деньги". В центре сюжета – конфликт двух миров и разные подходы к деньгам. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.