15 сентября, 07:45Культура
"Плаксу" покажут в Московском театре мюзикла 15 сентября
В Московском театре мюзикла 15 сентября покажут спектакль "Плакса". Продюсером постановки выступил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.
Кроме того, Московский музей современного искусства приглашает горожан на бесплатную выставку в рамках "Московской музейной недели." Для посещения потребуется предварительная регистрация.
В Московском академическом театре сатиры можно увидеть спектакль "Бешеные деньги". В центре сюжета – конфликт двух миров и разные подходы к деньгам. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.