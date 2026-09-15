Таиланд сократил безвизовый срок для туристов до 30 дней

Срок безвизового пребывания в Таиланде сократился с 60 до 30 дней. Новые правила вступили в силу 15 сентября и распространяются на граждан более 90 стран, в том числе России. Соответствующее решение опубликовало министерство внутренних дел Таиланда.

Власти страны объяснили изменение необходимостью пресечь использование Таиланда для преступной деятельности. При этом, как сообщили в тайском МИД, россияне смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. Для этого необходимо обратиться в любой иммиграционный офис.

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