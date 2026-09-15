Собянин: московские медики выполнили более 31 тыс операций в Донбассе

Московские медики выполнили более 31 тысячи операций в Донбассе. Накануне столичных специалистов, которые выезжают в ДНР и ЛНР, чтобы помогать местным жителям, наградили в Москве. Знаки "Заслуженный врач" вручил Сергей Собянин.

Мэр отметил высокий профессионализм и самоотверженность специалистов. С 2022 года в служебных командировках в Донбассе побывали порядка 1,5 тысячи сотрудников более чем 60 медицинских учреждений Москвы.

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