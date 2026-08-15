Велосипедист переехал собаку на тротуаре в Филевском парке и уехал

В Москве на набережной Германа Титова в районе Филевского парка водитель электровелосипеда сбил насмерть йоркширского терьера по кличке Бусинка и скрылся с места происшествия.

Хозяйка Милана Соловьева гуляла с тремя собаками по пешеходной зоне, где есть специальная велодорожка, обозначенная коричневым цветом и предупреждающими знаками, которые запрещают велосипедистам пересекать эту линию. Мужчина на электровелосипеде выехал за пределы велодорожки на тротуар и переехал собаку, которая была на коротком поводке. В итоге животное скончалось по дороге в ветклинику на руках у хозяйки.

Юристы пояснили, что велосипедист является водителем транспортного средства, а наезд на животное квалифицируется как ДТП, поэтому скрытие с места аварии влечет лишение прав или арест до 15 суток. Кроме того, возможна уголовная ответственность за умышленное причинение смерти животному.

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