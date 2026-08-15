Москвичи могут попробовать рязанский калинник на фестивале "Вкусы России"

Пятый гастрономический фестиваль "Вкусы России" продолжается на ВДНХ. Масштабная ярмарка объединила более 5 000 товаров от участников из 75 регионов.

На площадке горожане могут приобрести необычные угощения вроде рязанского калинника, уральского варенья из одуванчиков и чувашского шартана. В зоне фудкорта гостям предложат попробовать дагестанский кебаб, бурятские буузы, карачаевские хычины, якутскую рыбу и свежие морские гребешки с Камчатки.

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