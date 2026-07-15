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Новости

15 июля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

В Москве ищут самокатчика, сбежавшего с места ДТП

Два грузовика столкнулись на Горьковском шоссе

Российские туристы стали жертвами мошенников при бронировании жилья через букинг-сервис

Самокатчик в Москве врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП

Самосвал с грунтом перевернулся на Варшавском шоссе

Россиянки сообщили о проблемах со зрением после использования косметики известного бренда

Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей

Более 340 БПЛА летело на Москву за последние сутки

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Водитель электросамоката устроил ДТП в районе Ховрино. Он повредил машину, стоящую на парковке, а потом сбежал. Правоохранительные органы начали его поиски.

Москва переходит в красную зону цветения. Специалисты предупредили, что высокая активность у липы, полыни, сорных трав и злаков начнется 16 июля. Концентрация пыльцы в воздухе может вызывать аллергические реакции даже у тех, кто обычно переносит этот период нормально.

В Бутырском районе Москвы открыли движение по новой дороге, сообщил Сергей Собянин. Она соединила улицы Добролюбова и Складочную. Ее появление упростило водителям съезд на Третье транспортное кольцо и разгрузило трафик на соседних улицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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