Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Водитель электросамоката устроил ДТП в районе Ховрино. Он повредил машину, стоящую на парковке, а потом сбежал. Правоохранительные органы начали его поиски.

Москва переходит в красную зону цветения. Специалисты предупредили, что высокая активность у липы, полыни, сорных трав и злаков начнется 16 июля. Концентрация пыльцы в воздухе может вызывать аллергические реакции даже у тех, кто обычно переносит этот период нормально.

В Бутырском районе Москвы открыли движение по новой дороге, сообщил Сергей Собянин. Она соединила улицы Добролюбова и Складочную. Ее появление упростило водителям съезд на Третье транспортное кольцо и разгрузило трафик на соседних улицах.

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