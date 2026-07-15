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15 июля, 18:45

Общество

Программу по сохранению когнитивного здоровья расширили в проекте "Московское долголетие"

Программу по сохранению когнитивного здоровья расширили в проекте "Московское долголетие"

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В проекте "Московское долголетие" расширили программу по сохранению когнитивного здоровья. В нее добавили новые тренажеры для развития памяти, внимания и мышления, благодаря чему их количество выросло втрое. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа включает курс "Тренировки для мозга" со 100 тренажерами и курс "Эмоциональный баланс". Более 90% участников отметили улучшение памяти, внимания и скорости мышления, а около 80% москвичей сообщили о положительных изменениях после прохождения программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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