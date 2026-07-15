Новая набережная открылась на западе Москвы между Шелепихинским и Белорусским мостами. На территории обустроили почти 2 километра пешеходных и велосипедных дорожек, а также детскую и спортивную площадки, газоны и цветники.

В будущем набережная станет частью единого прогулочного маршрута вдоль правого берега Москвы реки протяженностью 7 километров. С 2011 года в столице благоустроили около 110 километров набережных.

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