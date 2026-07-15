Внутренний рынок России начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт. Объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что этот вопрос власти подробно обсудили с губернаторами регионов.

По словам Новака, потребители получают топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, через железнодорожные поставки или нефтебазы. Мелкие и частные потребители заправляются через автозаправочные станции. До этого Новак заявлял, что перебои с поставками топлива вызваны изменениями в логистике.

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