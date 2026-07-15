Врач-педиатр рассказал, как цвета влияют на развитие ребенка

Разноцветные игрушки способствуют развитию речи у детей. Об этом рассказал врач-педиатр Павел Житов.

По словам специалиста, знакомство с разными цветами помогает ребенку расширять словарный запас и развивать речевые навыки. Когда взрослые называют цвета предметов, ребенок постепенно запоминает их и начинает использовать новые слова в общении.

Педиатр отметил, что для гармоничного развития важно не ограничивать ребенка одной цветовой гаммой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.