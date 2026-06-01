Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве

В Москве установят более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Они появятся на небольших улицах внутри районов, где нет большого числа полос, а также на участках с ограничением скорости до 60 километров в час и в центре города.

Уменьшенные знаки примерно на треть меньше стандартных. По словам экспертов, такое решение делает передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию для водителей более понятной и наглядной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.