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01 июня, 18:30

Транспорт

Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве

Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве

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В Москве установят более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Они появятся на небольших улицах внутри районов, где нет большого числа полос, а также на участках с ограничением скорости до 60 километров в час и в центре города.

Уменьшенные знаки примерно на треть меньше стандартных. По словам экспертов, такое решение делает передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию для водителей более понятной и наглядной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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