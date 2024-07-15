Офтальмолог Бекботова: долгая работа с гаджетами приводит к цифровой усталости глаз

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Цифровая усталость возникает из-за слишком долгой работы с гаджетами и фиксации глаз на одной точке. Об этом рассказала врач-офтальмолог городской поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Залина Бекботова в программе "Доктор 24".

По словам специалиста, сейчас люди много времени проводят за гаджетами, светящиеся экраны которых вызывают усталость глаз. Если человек сосредоточенно смотрит в одну точку на экране, то забывает моргать и делает это в пять-шесть раз реже, чем обычно. В связи с этим слезная пленка не обновляется, а глаза подсыхают, объяснила Бекботова.

Врач отметила, что цифровая усталость глаз также может привести к серьезным заболеваниям. Это происходит потому, что глаза долго находятся в одном положении. Так, зрачки приближаются к носу, и мышцы, которые фокусируют и вращают глаз, фиксируются в определенном напряжении. В этот момент спазм передается по всем нервным окончаниям в ЦНС. В результате возникает головная боль и головокружение, утверждает эксперт.

Бекботова добавила, что у некоторых пациентов с нарушенным зрением перенапряжение глаз приводит к гипертонической болезни и нарушению ритма органа. Врач посоветовала вовремя ложиться спать, желательно до полуночи, чтобы снять с глаз усталость от гаджетов. Бекботова уточнила, что до 00:00 в организме синтезируются гормоны, которые способствуют качественному ночному отдыху.

Специалист также порекомендовала выходить на прогулку после долгой работы перед светящимся экраном. Зеленая природа вокруг расслабит организм, снизит внутриглазное и артериальное давление, успокоит нервную систему, заверила офтальмолог.

Бекботова отметила, что на рабочем столе должны быть увлажняющие капли для глаз. Также врач рекомендовала проводить глазную гимнастику. Например, взглядом в воздухе можно рисовать разные цифры, буквы и писать любые слова.

По мнению врача, один из самых простых и действенных методов – нарисовать или наклеить на стекле дома или в кабинете точку. Сначала нужно сфокусировать глаза на ней, а потом перевести взгляд на горизонт. Это упражнение снимает спазм и расслабляет глазные мышцы, заключила Бекботова.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин сообщил, что окулиста необходимо посещать один-два раза в год, чтобы не ослепнуть. Эксперт отметил, что помутнение в глазах, сухость после работы с компьютером, покраснение глаз являются поводом как можно быстрее обратиться к специалисту.