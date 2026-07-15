Станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли из-за строительства ВСМ

С 15 июля поезда МЦД-3 временно не останавливаются на станции Петровско-Разумовская. Ограничения связаны со строительством участка будущей высокоскоростной магистрали. В ходе работ железнодорожные пути перенесут, а существующие платформы демонтируют.

О сроках возобновления остановки поездов сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и пользоваться альтернативными маршрутами. Информация о них доступна в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на информационных плакатах, размещенных на станциях.

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