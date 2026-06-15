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15 июня, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских трамваев

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских трамваев

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Завершено обновление парка московских трамваев. Эту новость сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. Теперь по улицам Москвы курсирует более 600 трамваев нового поколения. Это трехсекционные "Витязи" и односекционные вагоны серии "Львенок-Москва".

Новые модели разрабатывались специально для московских улиц. В них низкий уровень пола, что позволяет без проблем заходить в салон пожилым людям, мамам с детскими колясками и маломобильным горожанам. Вагоны внутри оборудованы системой климат-контроля, в них прохладно летом и тепло зимой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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