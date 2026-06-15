В Киеве утром 15 июня загорелась церковь в Киево-Печерской лавре. Как сообщили в российском министерстве обороны, комплекс зданий был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Одной из причин некорректной работы ЗРК могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. Украинские силы ПВО использовали их, пытаясь отразить российский массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, который стал ответом на террористические акты ВСУ.

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