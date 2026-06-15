В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 июня

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в обоих направлениях в районе Варшавского шоссе, сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут аварии на магистралях при выезде из города.

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