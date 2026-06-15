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Новости

15 июня, 07:15

Туризм

В Анапе 49 пляжей официально получили разрешение принять отдыхающих

В Анапе 49 пляжей официально получили разрешение принять отдыхающих

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В Анапе 49 пляжей официально получили разрешение принять отдыхающих. Специальные комиссии продолжают обследовать побережье и в данный момент на экспертизе находятся еще 18 зон.

Экологи оперативно устраняют последствия недавнего разлива нефтепродуктов. Чтобы полностью обезопасить берег, рабочие вывезли тонны загрязненного грунта и теперь отсыпают слой нового песка. Роспотребнадзор следит за ситуацией в ежедневном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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