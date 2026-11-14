14 ноября, 16:15Шоу-бизнес
Лечение блогера Лерчек в Китае обойдется в 18 миллионов рублей
Лечение блогера Лерчек в Китае обойдется в 18 миллионов рублей, пишут СМИ. Это при условии самого дорогого варианта с клеточной терапией.
После помилования Лерчек вернули загранпаспорт, и она намерена выехать на лечение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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