В аэропорту Хитроу пассажирский "Эйрбас" дважды ударился о полосу при посадке. Сначала самолет коснулся ВПП с креном на левую стойку шасси. Экипаж начал уход на второй круг и, видимо, слишком сильно задрал нос, из-за этого лайнер два раза ударился хвостом о бетонное покрытие. На профессиональном языке это называется "тейл-страйк".

Только со второй попытки самолет благополучно сел. На его борту было примерно 200 пассажиров. Британский отдел по расследованию авиапроисшествий начал проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.