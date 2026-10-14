Суд вынес приговор байкеру, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

Суд вынес приговор байкеру, который насмерть сбил актрису и фотографа Ксению Добромилову. Ему назначили 1,5 года принудительных работ и на 2,5 года лишили водительских прав.

Девушка 5 мая снимала заезды мотоциклистов прямо на проезжей части. Байкер Максим Завирюха выполнял трюк и не справился с управлением, в результате чего на скорости врезался в Ксению. Она скончалась в машине скорой помощи.

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