Московская транспортная прокуратура будет следить за соблюдением прав пассажиров. Началась проверка из-за ограничений в работе столичных аэропортов, сообщили в пресс-службе ведомства.

14 октября в московских авиагаванях отменили или задержали порядка 280 рейсов. Больше остальных изменения коснулись аэропорта Шереметьево. Более 30 самолетов, летевших в Москву, перенаправили в другие города.

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