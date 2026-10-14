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14 октября, 12:00

Общество

Москвичей предупредили, что дождь в столице будет идти целый день

Москвичей предупредили, что дождь в столице будет идти целый день

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Дождь ожидается в Москве в течение всего дня 14 октября. Днем температура воздуха составит 9–10 градусов, но из-за высокой влажности, которая достигнет почти 90%, будет ощущаться как 8 градусов.

Западный ветер усилится до 5 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Облачная погода сохранится в столице до конца рабочей недели. Температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 13 градусов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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