Юрист рассказала, как ликвидация юрлица может стать поводом для увольнения декретниц

Работодатели могут использовать ликвидацию юридического лица, чтобы уволить сотрудниц, находящихся в декрете, рассказала юрист, кандидат юридических наук Елена Рожкова.

По ее словам, компания может создать новое юридическое лицо с теми же собственниками и функционалом либо провести реорганизацию. В таком случае большинство сотрудников переводят в новую структуру и заключают с ними трудовые договоры, а декретниц уведомляют об увольнении.

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