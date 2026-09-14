Психолог объяснила, почему женщины указывают мужской пол в резюме

В России женщины начали указывать в резюме мужской пол, чтобы повысить шансы на приглашение на собеседование. По словам психолога Веры Дегтяревой, гендерный фактор по-прежнему играет большую роль при найме.

Работодатели могут предполагать, что женщина уйдет в декрет, будет менее гибкой или не сможет уделять работе достаточно времени. По словам эксперта, указание мужского пола в резюме может увеличить шансы соискательницы получить приглашение на собеседование.

Что с юридической точки зрения означает указание в резюме другого пола? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.