Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 19:00

Общество

Психолог объяснила, почему женщины указывают мужской пол в резюме

Психолог объяснила, почему женщины указывают мужской пол в резюме

Эль-Ниньо может повлиять на погоду в Москве этой зимой

Видимость на дорогах снизится из-за тумана в Москве

Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни московского ЖК

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Воздух в Москве 15 сентября прогреется до 21 градуса

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве и области

"Спецреп": достигаторши

"Деньги 24": москвичи отдают около 10% от чека в качестве чаевых

Психолог рассказала, почему мужчин охотнее берут на работу в России

В России женщины начали указывать в резюме мужской пол, чтобы повысить шансы на приглашение на собеседование. По словам психолога Веры Дегтяревой, гендерный фактор по-прежнему играет большую роль при найме.

Работодатели могут предполагать, что женщина уйдет в декрет, будет менее гибкой или не сможет уделять работе достаточно времени. По словам эксперта, указание мужского пола в резюме может увеличить шансы соискательницы получить приглашение на собеседование.

Что с юридической точки зрения означает указание в резюме другого пола? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей Лазаренко

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика