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14 сентября, 15:15

Транспорт

Поездки в центр сократятся для жителей Бирюлево на 30 минут после открытия метро

Поездки в центр сократятся для жителей Бирюлево на 30 минут после открытия метро

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Поездки в центр для жителей Бирюлево сократятся на 30 минут после открытия новой линии метро длиной более 22 километров. Она протянется от бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

К настоящему моменту на линии завершили проходку еще одного тоннеля от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Часть пути прошла под Москвой-рекой. Работы проводились в сложных условиях, в том числе в водах Нагатинской поймы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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