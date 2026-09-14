14 сентября, 15:15Транспорт
Поездки в центр сократятся для жителей Бирюлево на 30 минут после открытия метро
Поездки в центр для жителей Бирюлево сократятся на 30 минут после открытия новой линии метро длиной более 22 километров. Она протянется от бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
К настоящему моменту на линии завершили проходку еще одного тоннеля от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Часть пути прошла под Москвой-рекой. Работы проводились в сложных условиях, в том числе в водах Нагатинской поймы.
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