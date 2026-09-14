Тоннелепроходческий щит "Эсмина" проложил тоннель Бирюлевской линии метро

Завершилась проходка тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Тоннелепроходческий щит "Эсмина" прокладывал тоннель под Москвой-рекой в сложных гидрогеологических условиях.

В частности, проходка велась в твердых и полутвердых глинах и водонасыщенных песках. Работы также проходили в условиях плотной городской застройки. Для безопасной проходки специалисты контролировали основные параметры работы тоннелепроходческого комплекса.

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