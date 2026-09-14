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14 сентября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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К 2035 году будет построено порядка 35 новых станций метро, 12 из них – в Московской области, сообщил Сергей Собянин. Благодаря этому повысится качество жизни 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей области. Новые станции построят в Химках, Красногорске, Одинцове, Мытищах, Балашихе и Ленинском округе.

"Город продолжает планомерную работу по созданию необходимой образовательной инфраструктуры. За 8 месяцев в столице построили 40 объектов образования: 26 детских садов и 14 школ. Они расположены во всех округах Москвы. Объекты обеспечили 5,4 тысячи мест для дошкольников и более 11,4 тысячи мест для школьников", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в районе Коммунарка. Оба здания возведут в современном стиле с чередованием белых и терракотово-красных панелей.

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