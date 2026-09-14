Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Проект "Московский чекап" позволит узнать риски по здоровью и предотвратить заболевания

"Новости дня": российские ученые нашли способ борьбы с раком печени

Ученые Сеченовского университета разработали средство от ринита

"Новости дня": проект "Московский чекап" помог выявить ключевые риски для здоровья людей

1,5 млн жителей столицы присоединились к программе заботы о здоровье "Московский чекап"

ИИ-помощник начал заполнять протоколы приема врачей в Москве

Новости социального блока Москвы

ИИ-помощник начал заполнять протоколы врачей в Москве

Завод по производству рентген-техники открыли в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Все участковые Москвы получили головой ИИ-помощник, который автоматически заполняет протокол приема на основе разговора. Врачу остается проверить корректность информации и подписать протокол. Разработку уже применяют более 3 тысяч специалистов. Результаты применения у неврологов показали, что время сосредоточенного внимания врача к пациенту выросло более чем вдвое.

"На сегодняшний день около 1,5 миллиона москвичей начали проходить "Московский чекап", а 700 тысяч уже прошли первый этап. Мы видим, что у достаточно большого числа людей выявляются риски развития заболеваний. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и различных сердечных патологий. Чтобы проверить эти риски, на сегодняшний день мы назначили более 3 миллионов исследований, которые позволяют оценить состояние здоровья, назначить дальнейшее лечение и дать рекомендации по образу жизни", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свадебный сезон 2026 года завершился на Северном речном вокзале. Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали около 150 браков. Всего за 6 лет на Северном речном вокзале было создано почти 700 семей.

Читайте также
медицинаобществотехнологиигородвидео

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика