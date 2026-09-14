Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Все участковые Москвы получили головой ИИ-помощник, который автоматически заполняет протокол приема на основе разговора. Врачу остается проверить корректность информации и подписать протокол. Разработку уже применяют более 3 тысяч специалистов. Результаты применения у неврологов показали, что время сосредоточенного внимания врача к пациенту выросло более чем вдвое.

"На сегодняшний день около 1,5 миллиона москвичей начали проходить "Московский чекап", а 700 тысяч уже прошли первый этап. Мы видим, что у достаточно большого числа людей выявляются риски развития заболеваний. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и различных сердечных патологий. Чтобы проверить эти риски, на сегодняшний день мы назначили более 3 миллионов исследований, которые позволяют оценить состояние здоровья, назначить дальнейшее лечение и дать рекомендации по образу жизни", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свадебный сезон 2026 года завершился на Северном речном вокзале. Сотрудники столичных ЗАГСов зарегистрировали около 150 браков. Всего за 6 лет на Северном речном вокзале было создано почти 700 семей.