14 августа, 17:15Происшествия
Эксперт рассказал о возможных причинах визита правоохранителей в ТК "Новая Горбушка"
Обыски в торговом комплексе "Новая Горбушка" в Москве могут быть связаны с изменениями в сфере обращения криптовалюты. Такое мнение высказал эксперт по привлечению инвестиций, кредитно-финансовый брокер Максим Глащенко.
По его словам, значительная часть мошеннических схем связана с последующим переводом средств в криптовалюту. Однако с 1 сентября работа с криптовалютой через лицензированные российские биржи станет легальной и прозрачной.
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