Около 900 детей из семей участников СВО прошли стажировки в Москве

Около 900 детей из семей участников СВО присоединились к профориентационному проекту "Стажировки" этим летом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ребята, успешно завершившие практику, получили стипендию. Проект является частью городской программы "Лето в новом формате" и включает проекты "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.