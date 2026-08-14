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14 августа, 08:00

Общество

Блогер собрал данные около 20 тысяч пользователей под видом "народного кастинга"

Блогер собрал данные около 20 тысяч пользователей под видом "народного кастинга"

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Блогер Леонид Смунев устроил в соцсетях "народный кастинг" для съемок в дебютном полнометражном фильме и собрал личные данные около 20 тысяч человек, в том числе детей. Откликнувшиеся отправляли свои анкеты и видеовизитки.

Подтвердить информацию о самом проекте и съемочной группе не удалось, что вызвало вопросы у профессиональных актеров. Актриса Анастасия Пантелеева заявила, что кастинг был организован ради хайпа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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