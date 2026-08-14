14 августа, 08:00Общество
Блогер собрал данные около 20 тысяч пользователей под видом "народного кастинга"
Блогер Леонид Смунев устроил в соцсетях "народный кастинг" для съемок в дебютном полнометражном фильме и собрал личные данные около 20 тысяч человек, в том числе детей. Откликнувшиеся отправляли свои анкеты и видеовизитки.
Подтвердить информацию о самом проекте и съемочной группе не удалось, что вызвало вопросы у профессиональных актеров. Актриса Анастасия Пантелеева заявила, что кастинг был организован ради хайпа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.