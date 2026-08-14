График электричек Казанского направления МЖД изменится 15 и 17 августа

График движения электричек Казанского направления МЖД, в том числе МЦД-3, изменится 15 и 17 августа. Это связано с работами по замене стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Голутвин.

В Московской железной дороге сообщили, что в расписание пригородных поездов внесены серьезные корректировки. Пассажирам рекомендуется уточнять время отправления и прибытия на интернет-ресурсах перевозчика.

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