PR-директор журнала "Москвичка" продолжает восстановление после ДТП на Ходынской улице

PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская продолжает восстановление после ДТП на Ходынской улице. Из реанимации ее перевели в обычное отделение, сейчас ее состояние стабильное.

Тем временем суд отправил водителя "КамАЗа" под домашний арест на два месяца. 11 августа, по версии следствия, он сбил Чаковскую на нерегулируемом переходе и уехал.

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