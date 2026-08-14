14 августа, 07:15Происшествия
PR-директор журнала "Москвичка" продолжает восстановление после ДТП на Ходынской улице
PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская продолжает восстановление после ДТП на Ходынской улице. Из реанимации ее перевели в обычное отделение, сейчас ее состояние стабильное.
Тем временем суд отправил водителя "КамАЗа" под домашний арест на два месяца. 11 августа, по версии следствия, он сбил Чаковскую на нерегулируемом переходе и уехал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.