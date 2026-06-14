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14 июня, 08:30

Политика

Новости мира: массовые протесты проходят в Великобритании

Новости мира: массовые протесты проходят в Великобритании

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В Великобритании не утихают массовые протесты против миграционной политики. Волнения продолжаются в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде и Глазго. Доходит до прямых столкновений с полицией. Поводом для агрессии стала серия нападений приезжих на британцев, включая недавний инцидент с несовершеннолетней девушкой и нападение суданского беженца в Белфасте. В ответ протестующие начали громить общежития для мигрантов. Чтобы остановить эскалацию, премьер-министр Кир Стармер распорядился вывести на патрулирование дополнительные силы полиции.

В Женеве готовятся к погромам и беспорядкам, которые могут настигнуть город на время саммита Большой семерки. Он стартует уже 15 июня. Элитные бутики и офисы банков уже заколотили фанерой. Всего установили около 2 тысяч квадратных метров панелей. Для обеспечения безопасности привлекут свыше 4 тысяч полицейских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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