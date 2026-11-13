Фасад школы № 1282 в Сокольниках готов на 80%. Реконструкция здания, которому почти 90 лет, проводится впервые. Внешний исторический облик сохранится, изменения затрагивают внутренние помещения.

Специалисты закрыли тепловой контур, установили свыше 260 оконных блоков, заменили покрытие кровли и завершают устройство фасада площадью более 4 тысяч квадратных метров. Завершение реконструкции планируется в 2027 году.

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