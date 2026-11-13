Университет "Синергия" заявил о штатной работе на фоне задержания проректора

Университет "Синергия" работает в штатном режиме. Обвинения никому из сотрудников не предъявлены, сообщили в вузе. Там также заявили, что оказывают следствию всестороннее содействие.

Ранее стало известно, что следователи допросили проректора по региональному развитию университета Михаила Ерофеева по делу о хищении почти 20 миллионов рублей при выполнении госконтракта. В университете прошли обыски. Суд отправил Ерофеева под домашний арест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

