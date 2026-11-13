Эксперт назвал возможный вес тротилового заряда при подрыве машины в Москве

Автомобиль в районе Чертаново могли подорвать зарядом мощностью от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Такую оценку дал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

По его словам, при большей мощности взрыва могло произойти возгорание автомобиля. Однако этого не случилось, в том числе из-за погодных условий. Эксперт также не исключил, что взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.